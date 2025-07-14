الصفقة الخامسة.. مودرن سبورت يضم حارس الإسماعيلي

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع الحارس كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد كمال السيد، صاحب ال٢٥ عامًا، أحد المواهب المميزة في مركز حراسة المرمى، خامس صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية، بعد التعاقد مع محمد أبو جبل و رشاد المتولي و عماد حمدي وأحمد المزهود استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد.

مودرن سبورت يجدد عقد مدافعه علي الفيل

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تجديد تعاقد لاعبه علي الفيل مدافع الفريق وذلك ضمن خطة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويُعد علي الفيل أحد الركائز الأساسية بصفوف فريق مودرن سبورت وأحد أهم لاعبي خط الدفاع بمسابقة الدوري المصري دوري نايل خلال المواسم الأخيرة.