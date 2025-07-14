لوكا مودريتش يختار قميصه مع ميلان الإيطالي

تعاقد ميلان الايطالي مع الكرواتي لوكا مودريتش، في الصيف الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وسيرتدي مودريتش القميص رقم 14 مع ميلان، حسبما أشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا.

وسبق أن أعلن مودريتش، في مايو الماضي، أنه سيغادر مدريد؛ بعد أن ساعد العملاق الإسباني على الفوز بـ 28 لقبًا: 6 كؤوس أوروبية، 6 كؤوس عالم للأندية، 5 كؤوس سوبر أوروبية، 4 ألقاب دوري إسباني، لَقَبَان في كأس ملك إسبانيا، 5 كؤوس سوبر إسبانية.

واحتل ميلان المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى أوروبا.

وأعاد النادي الإيطالي تعيين ماسيميليانو أليجري مدربًا له بعدانتهاء الموسم، خلفًا للمدرب المقال سيرجيو كونسيساو، إذ فاز أليجري بالدوري الإيطالي لأول مرة مع ميلان عام 2011، ثم قاد يوفنتوس للفوز بـ 5 ألقاب متتالية بين عامي 2015 و2019.