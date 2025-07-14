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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهيم يعود للتدريبات وميركاتو الأهلي لم يغلق أبوابه

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
حمزة شعيب

عاد المدافع ياسر إبراهيم للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، التي حرمته من الظهور في لقاء الفريق أمام بورتو البرتغالي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن اللاعب اجتاز برنامجه التأهيلي بنجاح، وأصبح لائقًا بدنيًا للمشاركة ضمن التحضيرات التي تسبق معسكر الإعداد المقرر إقامته في تونس، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

تحركات الأهلي في سوق الانتقالات

الأهلي دخل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث دعم صفوفه بعدد من الصفقات البارزة، أبرزها:

  • التونسي محمد علي بن رمضان
  • استعادة محمود حسن تريزيجيه
  • ضم المالي أليو يانج
  • التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، ومحمد سيحا حارس المقاولون
  • إعارة أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا مع خيار الشراء
  • شراء مصطفى العش بشكل نهائي من زد
  • انضمام محمد شكري من سيراميكا
  • صفقة انتقال حر لـمحمد شريف
  • التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو

قائمة الراحلين عن الاهلي

وشهدت قائمة الفريق عدة تغييرات، حيث غادر 9 لاعبين حتى الآن، من بينهم:

  • علي معلول
  • عمرو السولية
  • أكرم توفيق
  • رامي ربيعة
  • حمزة علاء
  • انتهاء إعارة المغربي يحيى عطية الله
  • إعارة عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي
  • رحيل خالد عبد الفتاح
  • إعارة كريم الدبيس لسيراميكا

استعدادات فنية ومراقبة للحالة البدنية

الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو يضع تركيزًا كبيرًا على فترة الإعداد، والتي تُعد فرصة لتقييم الجاهزية البدنية والوقوف على مدى استعداد اللاعبين العائدين من الإصابة. 

ومن المتوقع أن تشارك جميع العناصر الأساسية في أول مران للفريق، ضمن خطة تجهيز شاملة تهدف لاستعادة التوازن وتحقيق انطلاقة قوية في الموسم المقبل.

الأهلي يسعى إلى الاستفادة القصوى من هذا معسكر تونس، بعد موسم مرهق شهد مشاركات محلية وقارية مكثفة.

ياسر إبراهيم الأهلي تدريبات الأهلي

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