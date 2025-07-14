3 صفقات متعثرة في الزمالك خلال الميركاتو الصيفي

يسعي نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه بأكثر من صفقة مميزة، في محاولة لتلبية طموح النادي والجماهير هذا الموسم للمنافسة علي الألقاب في ظل تنافس شرس مع الغريم التقليدي النادي الأهلي بطل الدوري المصري ونادي بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا.

ويواجه الزمالك تعثر في بعض الصفقات في ظل أزمة مالية تطار القلعة البيضاء وعلي رأس هذه التعثرات لاعب خط وسط فريق بتروجت حامد حمدان.

وفي السطور التالية نستعرض صفقات الزمالك المتعثرة خلال المركاتو الصيفي:

1.حامد حمدان: يواجه الزمالك أزمة في إنهاء صفقة لاعب بتروجت بسبب حاجة الفريق البترولي حسبما أعلن للمحافظة علي القوام الأساسي للفريق.

2.محمود زلاكا جناح مهاجم فريق بيراميدز:رفض الفريق السماوي التفريط في جناح الفريق لصالح الزمالك وذلك بعد فترة إنتهاء اعارة اللاعب مع سيراميكا كيلوباترا.

3.أحمد ربيع خط وسط البنك الأهلي: يكثف الزمالك مفاوضاته خلال الفترة الحالية لحسم صفقة ربيع لصالح القلعة البيضاء وذلك بعدما تردد عن تعثر الصفقة نتيجة الطلبات المالية لثنائي الزمالك مصطفي شلبي وسيد نيمار والتي يري البنك أنها كبيرة من حيث عقود اللاعبين.

وكان الزمالك قد ابرم اتفاق مع البنك الاهلي يقضي بحصول الأخير علي مصطفي شلبي وسيد نيمار مقابل حصول الزمالك علي أحمد ربيع .