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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، فيديو ترويجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للإعلان عن صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكتبت صفحة الزمالك: “فارس جديد قادم إلى القلعة ”.

الزمالك

من جانب آخر، أعلن نادي الزمالك عن انتقال محمد عاطف، جناح الفريق، إلى صفوف طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من الموسم المقبل.

وجاءت موافقة الزمالك على إعارة اللاعب بعد موافقة الجهاز الفني، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على فرصة مشاركة أكبر.

وقد أنهى مسؤولو نادي طلائع الجيش كافة إجراءات الصفقة مع إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق العسكري بدءًا من اليوم.

الزمالك صفقة جديدة الانتقالات الصيفية

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