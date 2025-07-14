هترجع أقوى.. مصطفى شلبي يدعم أحمد حسام بعد إصابته

حرص مصطفى شلبي جناح الفريق الأول بنادي الزمالك، على دعم زميله أحمد حسام، لاعب الفريق الأول بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ونشر شلبي صورة لأحمد حسام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق قائلا: “ترجع أقوى إن شاءالله ياحبيبي”.

إصابة أحمد حسام

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض أحمد حسام مدافع الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال ودية أورانج التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد .

وخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الآونة الأخيرة، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يخضع أحمد حسام لجراحه الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة .