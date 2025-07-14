محمد شريف في ظهور جديد داخل سيارته.. شاهد

شارك محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وخطف محمد شريف الأنظار بإطلالة كاجوال، داخل سيارته وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه.

محمد شريف

وعاد محمد شريف إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقد اللاعب مع نادي الخليج السعودي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، يتخلله ثلاث مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد:

21 يوليو أمام الملعب التونسي

25 يوليو أمام شباب بلوزداد الجزائري

28 يوليو أمام النجم الساحلي، إلا أن إقامة اللقاء لا تزال محل شك.