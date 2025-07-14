إنريكي مهدد الإيقاف بسبب خناقة نهائي كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية ايقاف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد اعتدائه على جواو بيدور، مهاجم تشيلسي.

وخسر فريق باريس سان جيرمان لقب كأس العالم للأندية لصالح تشيلسي، بالهزيمة بثلاثية نظيفة.

ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن إنريكي يواجه عقوبة الإيقاف لفترة طويلة بعد الاعتداء على لاعب البلوز.

وعلق إنريكي على الواقعة فى تصريحات لراديو "كادينا كوبي" الإسباني قائلًا، "كنت غبيًا، هو دفعني أولاً، ولمسته فسقط أرضًا".

وأضاف فى المؤتمر الصحفي: "كنت أحاول تهدئة الموقف ومنع تفاقم الأمور، لكن التوتر كان عاليًا والضغط كبيرًا على الجميع".

وفى المقابل، رد جواو بيدرو على الواقعة بقوله لقناة "سبورت تي في"، "ذهبت لحماية أندري سانتوس، وفجأة تلقيت دفعة، هذا يحدث، لكن يبدو أنهم لا يعرفون كيف يتقبلون الخسارة الآن حان وقت الاحتفال".