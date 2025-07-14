بعد الهلال.. هل ينسحب النصر من كأس السوبر السعودي؟

كشف تقرير صحفي، موقف نادي النصر من الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن نادي النصر لم يطرح فكرة الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، الذي ينظم في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، بمشاركته إلى جانب أندية الاتحاد والهلال والقادسية، كما حجز النادي العاصمي طائرة خاصة استعدادا للسفر لخوض البطولة.

انسحاب الهلال

وكانت نفس الصحيفة، ذكرت أن الهلال أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، اعتذر فيه عن عدم مشاركته في البطولة، بداعي تأخر إجازة اللاعبين بعد كأس العالم للأندية وتجنب الإرهاق بالدخول إلى منافسات الموسم الرياضي خلال فترة الإعداد.

وأوضحت، أنه في حال اعتماد انسحاب الهلال رسميًا من كأس السوبر، فإن بديله سيكون الأهلي، وفقًا للائحة التنظيمية للمسابقة.