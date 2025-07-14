بونو وحكيمي في التشكيل المثالي.. تشيلسي يهيمن على فريق كأس العالم للأندية

كشفت منصة DAZN عن التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أُقيمت لأول مرة بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت هيمنة أوروبية واضحة مع بروز لافت للاعبين العرب، على رأسهم الثنائي المغربي ياسين بونو وأشرف حكيمي.

الحضور المغربي يتصدر التشكيل المثالي

جاء الحارس ياسين بونو كأفضل من وقف بين الخشبات الثلاث، بعد تألقه اللافت مع نادي الهلال السعودي، حيث ساهم في بلوغ فريقه الأدوار الإقصائية بفضل تصدياته الحاسمة. فيما فرض أشرف حكيمي نفسه كركيزة دفاعية في تشكيلة باريس سان جيرمان، رغم خسارة الفريق للنهائي أمام تشيلسي.

التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية 2025:

حارس المرمى:

ياسين بونو (الهلال)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان)

تياجو سيلفا (فلومينينسي)

مارك كوكوريلا (تشيلسي)

خط الوسط:

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

إنزو فيرنانديز (تشيلسي)

بيدرو نيتو (تشيلسي)

خط الهجوم:

كول بالمر (تشيلسي)

جون أرياس (فلومينينسي)

جونزالو جارسيا (ريال مدريد)

تشيلسي يتصدر المشهد

هيمنت عناصر تشيلسي على التشكيلة بـ4 لاعبين، أبرزهم كول بالمر الذي خطف الأضواء في النهائي بتسجيله هدفين وصناعة آخر، ليقود "البلوز" نحو فوز كبير على باريس سان جيرمان (3-0)، والتتويج بلقبهم الثاني في مونديال الأندية بعد نسخة 2021.

بالمر كتب اسمه في التاريخ كأول إنجليزي يسجل ثنائية في نهائي كأس العالم للأندية، وثالث من بلاده يهز الشباك في النهائي بعد واين روني وفيل فودين، كما عادل إنجاز ديدييه دروجبا كأكثر لاعبي تشيلسي تسجيلاً في النهائيات.

باريس يكتفي بالوصافة رغم موسم تاريخي

رغم التتويج بالثلاثية المحلية ودوري أبطال أوروبا، عجز باريس سان جيرمان عن إكمال الرباعية التاريخية، واكتفى بالمركز الثاني في البطولة، مكتفيًا بثلاثة أسماء في التشكيلة المثالية، في وقت واصل فيه تشيلسي حصد الألقاب بإضافة لقب مونديال الأندية إلى دوري المؤتمر الأوروبي.