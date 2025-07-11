محمد شريف يتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شارك محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد شريف من عطلته الصيفية، ولاق تفاعلا كبيرا من جمهوره ومتابعيه.

محمد شريف

وعاد محمد شريف إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقد اللاعب مع نادي الخليج السعودي.

وتحدث الإعلامي خالد الغندور، عن موقف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من ضم اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، لقائمة المنتخب، بعد عودته لصفوف الأحمر.

وأكد خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب في ضم بعض المهاجمين المميزين خلال الفترة المقبلة، بجانب المهاجم الدولي مصطفى محمد، لخلق حالة من المنافسة في هذا المركز وتجهيز أكثر من لاعب خوفا من التعرض للإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن حسام حسن يرى صعوبة في ضم لاعب لا يشارك في المباراة، ففي حالة اعتماد ريبيرو مدرب الأهلي على محمد شريف في المباريات بداية من الموسم المقبل، سيتم ضمه استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.