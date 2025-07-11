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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رزقي الحلو في الدنيا.. كهربا يوجه رسالة لـ قفشة

كهربا
كهربا
سارة عبد الله

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، رسالة لمحمد مجدي قفشة لاعب الأهلي بعد مشاركته فيديو من الحرم المكي أثناء أداء الأخير مناسك العمرة.

وكتب كهربا عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “رزقك الحلو في الدنيا صاحب يفتكرك في كل وقت حتى وهو قدام بيت ربنا عمرة مقبولة يا اخويا وربنا يتقبل منك وترجع بالسلامة يارب”.

ستوري كهربا

من جانب آخر، حرص محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة علي إخطار لاعبي الفريق الأول للكرة بموعد العودة للتدريبات الجماعية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد المقرر له 8 أغسطس بمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 18 يوما عقب انتهاء مشاركتهم بكأس العالم للاندية المقامه حاليا بالولايات المتحدة الامريكية وتستمر حتي الأحد المقبل.

وأخطر يوسف لاعبية بالعودة للتدريبات يوم الأثنين المقب بقياسات بدنية، وسيخوض الفريق تدريباته حتي يوم 18 يوليو الجاري موعد السفر الي تونس لبدء المعسكر المغلق في طبرقة والذي يستمر حتي 29 يوليو الجاري.

كهربا قفشة العمرة

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