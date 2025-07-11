زيزو وتريزيجيه السبب.. كواليس طلب إمام عاشور تعديل عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي أن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، أبدى رغبته في تعديل بنود عقده مع القلعة الحمراء، وذلك في ظل تلقيه عروضًا قوية من أندية خليجية خلال الفترة الماضية.

وقال شلبي، خلال ظهوره الإعلامي، إن وكيل اللاعب نقل إلى إدارة النادي عرضا خليجيا وصفه بـ”المغري”، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه إمام في الفترة الأخيرة مع الفريق، ما عزز من قيمته السوقية ورفع سقف طموحاته المالية.

وأشار شلبي إلى أن لاعب خط الوسط الدولي يطمح في الحصول على مقابل مالي يعادل ما يتقاضاه الثنائي أحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن تريزيجيه، حيث يعتبر نفسه من الأعمدة الرئيسية في تشكيل الأهلي، ويؤمن بأحقيته في التواجد ضمن الفئة الأعلى من الناحية التعاقدية.

وأضاف أن عاشور لا يسعى لخلق أزمة داخل صفوف الفريق، لكنه في الوقت نفسه يستغل العروض الخارجية كورقة ضغط مشروعة لتحسين شروطه، لا سيما بعد تألقه اللافت وتثبيته أقدامه في التشكيلة الأساسية.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن الثلاثي زيزو وتريزيجيه وإمام يمثلون نخبة نجوم الأهلي حاليا، ويستحقون جميعا معاملة مالية تتناسب مع تأثيرهم الفني وشعبيتهم لدى الجماهير.

