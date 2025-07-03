كهربا يتألق في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كهربا من سيارته، في إطلالة صباحية كاجوال لاقت تفاعلا من متابعيه، وكتب: “الحمد لله”.

كهربا في أحدث ظهور

من جانب آخر، كان قد أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استيائه الشديد إزاء الأحداث التي رافقت مواجهته أمام غريمه التقليدي الأهلي الليبي، والتي شهدت مشاركة اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا".

الاعتداء على بعثة الفريق وإحراق حافلة النادي

وجاء في البيان أن بعثة الفريق الأول تعرضت لاعتداءات خلال وبعد اللقاء، شملت الاعتداء على أفراد البعثة وحرق حافلة النادي، معتبرًا أن هذه التصرفات تمثل خرقًا صريحًا لقيم وأخلاقيات الرياضة.

ودعا الاتحاد الليبي جماهيره إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار خلف دعوات الفتنة أو ردود الأفعال غير المسؤولة، مؤكدًا رفضه القاطع لمثل هذه السلوكيات المؤسفة التي تسيء للرياضة الليبية.