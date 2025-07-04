محمد كمونة: الزمالك يعمل في صمت.. وأحمد شريف صفقة واعدة تصنع الفارق

أشاد محمد كمونة، لاعب الزمالك الأسبق، بطريقة العمل التي ينتهجها الفارس الأبيض حاليًا في ملف التعاقدات، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء تسير بهدوء وسرية تامة، وهو ما كان يفتقده النادي في المواسم الماضية.

وقال كمونة، خلال تصريحاته عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد"، إن الزمالك يسير بخطى منظمة ومدروسة، دون صخب إعلامي، وهو الأسلوب المثالي لإنجاز صفقات قوية دون تشويش.

وتحدّث لاعب الزمالك السابق عن صفقة أحمد شريف، مهاجم الفريق الجديد، مشيرًا إلى أنه لاعب موهوب وصاحب إمكانيات كبيرة، متوقعًا له النجاح والتألق مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

وأضاف كمونة أن المهاجم الشاب يتمتع بقدرات فنية وبدنية تجعله مناسبًا لطموحات الزمالك، لا سيما في ظل حاجة الفريق لتدعيم خط الهجوم بعناصر واعدة تمتلك الطموح والرغبة في تحقيق النجومية.