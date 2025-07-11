عبد الله السعيد يوجه رسالة لـ شريف إكرامي.. ماذا قال؟

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص السعيد على تهنئة شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صورة له من احتفال دوري الأبطال: “عيد ميلاد سعيد”.

ستوري عبد الله السعيد

من جانب اخر، نجح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في إنهاء ملف تجديد عقد اللاعب المخضرم عبد الله السعيد لمدة موسمين، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه عن كل موسم، وذلك بعد مفاوضات مطولة ومعقدة مع اللاعب.

مفاوضات ناجحة قلّصت المطالب المالية

شهدت الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المدير الرياضي وعبد الله السعيد، تمكن خلالها إدوارد من إقناع اللاعب بتخفيض مطالبه المالية التي كانت تفوق المبلغ المُتفق عليه في العقد الجديد. وكان السعيد قد اشترط في البداية الحصول على مقابل مادي أكبر، إلا أن الحوار الاحترافي والخطة التي عرضها المدير الرياضي ساعدت على تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

الإعلان الرسمي خلال ساعات

من المقرر أن يُعلَن عن التجديد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من توقيع العقود واعتمادها من قبل مجلس إدارة النادي. وينتظر جمهور الزمالك الإعلان النهائي، في ظل تقديرهم لقيمة اللاعب الفنية وخبراته الكبيرة في الملاعب المصرية