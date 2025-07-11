قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: موجة الحر مستمرة ودرجات الحرارة المحسوسة تتجاوز الـ 39
رئيس الأركان الإسرائيلي: حادث غوش عتصيون خطير.. والجيش منع هجوما أكبر
فرنسا وبريطانيا تطلقان تحالفًا نوويًا غير مسبوق: أوروبا تعيد رسم أمنها بعيدًا عن واشنطن
دعاء يوم الجمعة مكتوب.. كلمات مجرَّبة عن الصالحين
شينخوا: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تبرز متانة العلاقات بين البلدين
وزيرة السياحة اللبنانية: علاقات التعاون مع مصر وثيقة.. ونسعى لعودة لبنان سويسرا الشرق
عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
روسيا تدعو لتمديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دون أي انقطاع
انتشار سيارات الإغاثة.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الصحة: انطلاق المرحلة الثانية من التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي
العثور على ثاني جثامين ضحايا السيارة الغارقة في النيل بـ قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد يوجه رسالة لـ شريف إكرامي.. ماذا قال؟

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
سارة عبد الله

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص السعيد على تهنئة شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صورة له من احتفال دوري الأبطال: “عيد ميلاد سعيد”.

ستوري عبد الله السعيد

من جانب اخر، نجح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في إنهاء ملف تجديد عقد اللاعب المخضرم عبد الله السعيد لمدة موسمين، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه عن كل موسم، وذلك بعد مفاوضات مطولة ومعقدة مع اللاعب.

مفاوضات ناجحة قلّصت المطالب المالية

شهدت الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المدير الرياضي وعبد الله السعيد، تمكن خلالها إدوارد من إقناع اللاعب بتخفيض مطالبه المالية التي كانت تفوق المبلغ المُتفق عليه في العقد الجديد. وكان السعيد قد اشترط في البداية الحصول على مقابل مادي أكبر، إلا أن الحوار الاحترافي والخطة التي عرضها المدير الرياضي ساعدت على تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

الإعلان الرسمي خلال ساعات

من المقرر أن يُعلَن عن التجديد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من توقيع العقود واعتمادها من قبل مجلس إدارة النادي. وينتظر جمهور الزمالك الإعلان النهائي، في ظل تقديرهم لقيمة اللاعب الفنية وخبراته الكبيرة في الملاعب المصرية

عبد الله السعيد الزمالك انستجرام شريف إكرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

الإيجار القديم

تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

وسام ابو علي

مفاجأة سعودية بشأن وسام أبو علي.. هل يرافق كريستيانو رونالدو؟

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

ترشيحاتنا

ارشيفي

إسقاط مسيرة مفخخة قرب مواقع لقوات البيشمركة في كركوك

ري بيران

جيش الإحتلال يعلن مقـ.تل قائد بلواء الجولاني في خان يونس

ارشيفي

خلال الليل.. الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 155 طائرة مسيرة أوكرانية

بالصور

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

سيارة وايمو
سيارة وايمو
سيارة وايمو

عمرو دياب يحيي حفلا ضخما في جدة.. ويفاجئ الجمهور بأغاني ألبوم ابتدينا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد