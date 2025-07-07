شرط حسام حسن لضم محمد شريف لمنتخب مصر

تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن موقف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من ضم اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، لقائمة المنتخب، بعد عودته لصفوف الأحمر.

وعاد محمد شريف إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقد اللاعب مع نادي الخليج السعودي.

خالد الغندور: حسام حسن يحدد شروط ضم محمد شريف وناصر منسي لـ منتخب مصر.

وأكد خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب في ضم بعض المهاجمين المميزين خلال الفترة المقبلة، بجانب المهاجم الدولي مصطفى محمد، لخلق حالة من المنافسة في هذا المركز وتجهيز أكثر من لاعب خوفا من التعرض للإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن حسام حسن يرى صعوبة في ضم لاعب لا يشارك في المباراة، ففي حالة اعتماد ريبيرو مدرب الأهلي على محمد شريف في المباريات بداية من الموسم المقبل، سيتم ضمه استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أما بالنسبة لضم ناصر منسي لاعب الزمالك إلى منتخب مصر، قال الغندور، أنه نال إعجاب حسام حسن، وسيستمر في مراقبة مستوى اللاعب مع فريقه في بداية الموسم الجديد، وبنسبة كبيرة سيتم ضمه حال استمراره على نفس الحالة الفنية والبدنية.