«صبرت وربنا عوّضني» .. محمد شريف يكشف كواليس العودة للأهلي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات اللاعب محمد شريف بعد عودته إلى النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال محمد شريف: "ربنا عوّض صبري خير، كان بإمكاني خلال الفترة السابقة الانضمام لأي فريق آخر بعد ما تلقيت عروضًا كثيرة من داخل مصر وخارجها، لكن أخّرت نفسي على أمل الانضمام للأهلي".

كما كشف الإعلامي أمير هشام عن مدة عقد محمد شريف مع النادي الأهلي، حيث كتب:

"محمد شريف وقّع على عقد مدته 5 سنوات مع النادي الأهلي، وسيطلب الحصول على القميص رقم 10 من جيرالدو دي شار".

ومن جانبه، كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "محمد شريف فضل مستني الأهلي، وكان بيأجل أي عروض بتجيله عشان رغبته يرجع لبيته من تاني... مبروووك محمد شريف أهلاوي".

وأضاف في منشور آخر: "محمد شريف أهلاوي".

وكان الإعلامي أمير هشام قد أكد سابقًا أن النادي الأهلي سوف يحسم صفقة محمد شريف خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن فرص انضمامه إلى صفوف الفريق أصبحت كبيرة.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" على قناة "النهار": "رغم تصريحات شريف الأخيرة حول إمكانية انتقاله لنادٍ آخر خارج مصر، إلا أن فرص عودته إلى الأهلي قوية، والقرار سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة".