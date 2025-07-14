قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طب بـ155 ألف جنيه.. مصروفات الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بتنسيق 2025
حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل إلى اتفاق
حماقي والشامي.. تعرف على حفلات "ليالي مراسي" في شهر أغسطس
طه الدسوقي يطلب الدعاء لـ لطفي لبيب بعد وعكته الصحية
مقـ.ـتل 4 أشخاص بحادثة تحطم طائرة في مطار ساوث إند لندن
بيان رسمي.. نجم الأهلي السابق يشكو أحمد شوبير لـ الأعلى للإعلام
مصادر طبية فلسطينية: 51 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
مقدم 25 ألف جنيه.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
تبدأ 23 يوليو.. محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" لجميع المراحل
تشيلسي يُنعش آمال محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية 2025
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟
قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة| الشروط والتفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيان رسمي.. نجم الأهلي السابق يشكو أحمد شوبير لـ الأعلى للإعلام

أحمد شوبير
أحمد شوبير
القسم الرياضي

كشف محمد عمارة نجم الأهلي السابق عن تقديم شكوى رسمية ضد أحمد شوبير على خلفية الأزمة القائمة بينهما.

وقال عمارة في بينا رسمي عبر حسابة الشخصي :
خلال ساعات سأتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد المدعو أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي لما بدر منه من تجاوزات ضد شخصي عبر برنامجه في قناة النادي الأهلي دون وجه حق ودون مبرر .

وأضاف : حيث أنه من غير المعقول أن يتم التعامل مع كل صوت ناصح ومحب للنادي الأهلي وجماهيره بهذه الطريقة في محاولة واضحة لتكميم الأفواه والتأثير على الجماهير بطرق مختلفة لا تمت للحقيقة بصلة حيث أن هذه التصرفات والتصريحات من شأنها تهييج الجماهير ضدي وضد أسرتي عبر المنصات المختلفة والكتائب الإلكترونية مما يجعلنا عرضة للأذى النفسي.


وأكمل : أؤكد أنا محمد عمارة الذي تشرفت بارتداء قميص النادي الأهلي سنوات طويلة وحققت معه أجمل البطولات والانتصارات أنني لن أتوقف عن دعم النادي صاحب الفضل الأول على كل من ارتدى قميصه وأن الدعم من يأتي بالنصيحة الصادقة والكلمة دون انتظار لأي مقابل كما يفعل البعض حتى ولو أغضبت نصيحتي بعض المنتفعين وأصحاب المصالح لكنها مع الوقت والأيام ثبت صحتها وأنها كانت من أجل مصلحة النادي الأهلي وجماهيره في المقام الأول والأخير.

واختتم : في النهاية .. لن أغير نهجي في حب النادي الأهلي بطريقتي التي تهدف لخدمة مصلحة فقط دون غيره ولن أأتون في المواقف وفقاً لما اعتاد البعض والتاريخ شاهداً عليهم بمواقف مهنية كانت كفيلة بأن يخجلوا وينسحبوا من المشهد الرياضي بأكمله حفاظاً على ما تبقّى لهم وسأواصل عملي في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على حقوقي في كل من تجاوز ضدي بالقانون في دولة تحترم القانون وحرية الرأي.

أحمد شوبير محمد عمارة الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب يدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

السويداء

الدروز ضد الداخلية والدفاع السورية.. مقتل 89 وإصابة 200 في اشتباكات السويداء

شهداء جدد في غزة

13 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم البريج

بالصور

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

نشرة المرأة والمنوعات| عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. أعشاب وتوابل تقلل من الانتفاخ.. تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد