بيان رسمي.. نجم الأهلي السابق يشكو أحمد شوبير لـ الأعلى للإعلام

كشف محمد عمارة نجم الأهلي السابق عن تقديم شكوى رسمية ضد أحمد شوبير على خلفية الأزمة القائمة بينهما.

وقال عمارة في بينا رسمي عبر حسابة الشخصي :

خلال ساعات سأتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد المدعو أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي لما بدر منه من تجاوزات ضد شخصي عبر برنامجه في قناة النادي الأهلي دون وجه حق ودون مبرر .

وأضاف : حيث أنه من غير المعقول أن يتم التعامل مع كل صوت ناصح ومحب للنادي الأهلي وجماهيره بهذه الطريقة في محاولة واضحة لتكميم الأفواه والتأثير على الجماهير بطرق مختلفة لا تمت للحقيقة بصلة حيث أن هذه التصرفات والتصريحات من شأنها تهييج الجماهير ضدي وضد أسرتي عبر المنصات المختلفة والكتائب الإلكترونية مما يجعلنا عرضة للأذى النفسي.



وأكمل : أؤكد أنا محمد عمارة الذي تشرفت بارتداء قميص النادي الأهلي سنوات طويلة وحققت معه أجمل البطولات والانتصارات أنني لن أتوقف عن دعم النادي صاحب الفضل الأول على كل من ارتدى قميصه وأن الدعم من يأتي بالنصيحة الصادقة والكلمة دون انتظار لأي مقابل كما يفعل البعض حتى ولو أغضبت نصيحتي بعض المنتفعين وأصحاب المصالح لكنها مع الوقت والأيام ثبت صحتها وأنها كانت من أجل مصلحة النادي الأهلي وجماهيره في المقام الأول والأخير.

واختتم : في النهاية .. لن أغير نهجي في حب النادي الأهلي بطريقتي التي تهدف لخدمة مصلحة فقط دون غيره ولن أأتون في المواقف وفقاً لما اعتاد البعض والتاريخ شاهداً عليهم بمواقف مهنية كانت كفيلة بأن يخجلوا وينسحبوا من المشهد الرياضي بأكمله حفاظاً على ما تبقّى لهم وسأواصل عملي في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على حقوقي في كل من تجاوز ضدي بالقانون في دولة تحترم القانون وحرية الرأي.