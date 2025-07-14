ميسي يشارك الأجواء الصيفية رفقة زوجته.. شاهد

شارك ليونيل ميسي، لاعب انتر ميامي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطف ميسي الأنظار برفقة زوجته أمام البحر في عطلة صيفية جمعتهما عقب بطولة كأس العالم للأندية.

أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هدفين

أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية، في إنجاز غير مسبوق على مستوى المسابقة.

وفي إنجاز عالمي آخر، كشفت منصة "365Scores" أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف من خارج منطقة الجزاء من اللعب المفتوح، دون احتساب الأهداف من الركلات الثابتة أو ضربات الجزاء.

وبذلك يواصل صاحب الـ38 عاما إبهار عشاق المستديرة، حيث رفع رصيده إلى 870 هدفا بقميص الأندية ومنتخب الأرجنتين خلال مسيرته الاحترافية.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي صيف 2023، خاض ميسي 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى.