توصية أنشيلوتي تحسم وجهة مودريتش الجديدة.. تفاصيل

في التاسعة والثلاثين من عمره، سيحاول لوكا مودريتش مساعدة إي سي ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، على استعادة أمجاده بعد موسمٍ كان الأكثر خيبة أملٍ للروسونيري في التاريخ الحديث.

ووصل الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 إلى إيطاليا، اليوم الاثنين، لإجراء الفحص الطبي مع ميلان بعد وداع ريال مدريد بعد 13 موسمًا ناجحًا للغاية في إسبانيا، ومن المتوقع أن يوقع عقدًا لمدة عام واحد، مع خيار تمديده لموسم ثانٍ.

ونشأ مودريتش وهو يشجع ميلان لأن قدوته وزميله الكرواتي، زفونيمير بوبان، لعب للنادي في التسعينيات.



وأعلن مودريتش في مايو الماضي أنه سيغادر مدريد بعد أن ساعد العملاق الإسباني على الفوز بـ 28 لقبًا: ست كؤوس أوروبية، وست كؤوس عالم للأندية، وخمس كؤوس سوبر أوروبية، وأربعة ألقاب دوري إسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، وخمسة كؤوس سوبر إسبانية.



واحتل ميلان المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى أوروبا.



وأعاد النادي الإيطالي تعيين ماسيميليانو أليجري مدربًا له بعد الموسم، خلفًا للمدرب المقال سيرجيو كونسيساو، إذ فاز أليجري بالدوري الإيطالي لأول مرة مع ميلان عام ٢٠١١، ثم قاد يوفنتوس للفوز بخمسة ألقاب متتالية بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩.



وأفادت التقارير أن أليجري اتصل بمدرب ريال مدريد وميلان السابق، كارلو أنشيلوتي، للاستفسار عن مستوى مودريتش، ثم سافر إيجلي تاري، المدير الرياضي الجديد لميلان، إلى معسكر تدريب كرواتيا الشهر الماضي لإبرام الصفقة مع مودريتش.



وأُبرمت الصفقة قبل كأس العالم للأندية، لكن مودريتش لم يتمكن من الانضمام إلى ناديه الجديد إلا بعد انتهاء مشاركته مع ريال مدريد في البطولة بالولايات المتحدة.



وخسر ريال مدريد بنتيجة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي، في آخر مباراة لمودريتش مع النادي.