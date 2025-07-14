لوكا مودريتش يصل إيطاليا للانضمام إلى ميلان

وصل لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد السابق، إلى إيطاليا، اليوم الإثنين، على متن طائرة خاصة قادمة من مدريد، تمهيدًا للانضمام إلى ميلان.

وسيتوجه مودريش إلى مركز أمبروزيانو للخضوع للفحص الطبي، وستكون محطته التالية في رحلته مركز تدريب ميلان، حيث سيوقع عقده ويلتقي بزملائه الجدد ومدربه الجديد، ماسيميليانو أليجري، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية.

وعقب التوقيع ولقاء فريقه الجديد، سيستقل طائرة أخرى إلى زغرب ليبدأ عطلته الصيفية التي تستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

نهاية مريرة مع ريال مدريد

وأنهى مودريتش رحلته التي استمرت 14 عامًا مع ريال مدريد، الأربعاء الماضي بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كان وداعًا مريرًا يتناقض بشدة مع المشاعر التي سادت في ملعب سانتياجو برنابيو في 24 مايو ، عندما ودع جماهير ريال مدريد بالدموع.