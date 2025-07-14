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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يظهر في ملعب التتش لأول مرة منذ انضمامه للأهلي

زيزو
زيزو
إسراء أشرف

يظهر أحمد سيد "زيزو"، لاعب النادي الأهلي الجديد، اليوم الاثنين في ملعب التتش بالجزيرة، للمرة الأولى منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادمًا من الزمالك.

ولم يسبق لزيزو أن شارك في أي مران داخل مقر النادي، حيث انضم مباشرة إلى بعثة الفريق التي خاضت منافسات كأس العالم للأندية، قبل أن يحصل بعدها الفريق على راحة صيفية.

ويخوض زيزو مرانه الأول في التتش تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو، ضمن تحضيرات الأهلي لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، يتخلله ثلاث مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد:

21 يوليو أمام الملعب التونسي

25 يوليو أمام شباب بلوزداد الجزائري

28 يوليو أمام النجم الساحلي، إلا أن إقامة اللقاء لا تزال محل شك.

أحمد سيد زيزو زيزو الأهلي زيزو في تدريبات الأهلي ملعب التتش

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