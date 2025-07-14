عقدت صفقة.. منشور غير متوقع من كهربا

وجه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب كهربا:"منذ مده طويلة عقدت مع نفسي صفقة، لا معارك بلا جدوي لا خصوم لا يستحقون لا صداقات مرهقه ولا شئ غير السلام وأقل الكلام والنتيجه مستحقة.. سعة الروح والحب والحياه ونشطة في القلب والوقت والايام".

وكان قد أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك سيظل هو المنافس التاريخي للنادي الأهلي.

وقال أبو الدهب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": “بيراميدز قدم موسمًا استثنائيًا ومميزًا في كل البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وأرفع لهم القبعة”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، هناك لاعبون يبحثون عن اللقطة والضجة بسبب السوشيال ميديا، وعلى رأسهم نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي”.

وتابع: “دونجا يبحث عن اللقطة والشو، بدليل تركيزه مع إمام عاشور، لاعب الأهلي. إمام عاشور كان لاعبًا 'بتاع لقطة'، لكنه الآن أصبح تركيزه قويًا داخل الملعب”.

وواصل: “نظام النادي الأهلي، وعدم وجود رفاهية لخسارة أي بطولة، هو السبب وراء تركيز إمام عاشور داخل الملعب وابتعاده عن السوشيال ميديا”.

واستطرد: “كهربا أيضًا كان لاعبًا يبحث عن اللقطة، لكن حسين الشحات لاعب متميز، والأهلي قدم مردودًا جيدًا في كأس العالم للأندية، ولكن الظروف لم تخدمه”.