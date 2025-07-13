«عبدالقادر» يقترب من الحزم السعودي مقابل مليون دولار.. وخطة للانتقال إلى الزمالك

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي، اقترب من التعاقد الرسمي مع نادي الحزم السعودي، مقابل مليون دولار.

وأضاف كريم حسن شحاتة، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن عبدالقادر اتخذ خطوة الانتقال إلى فريق الحزم كمرحلة تمهيدية للانضمام إلى نادي الزمالك، حال إنهاء تعاقده مع النادي السعودي.

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد عبدالباسط عن تصريحات مثيرة لكريم حسن شحاتة عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وقال كريم حسن شحاتة: "بعد خناقة ميدو مع والدي في أمم إفريقيا 2006، اتعصبت جدًا، وجمعت أصحابي وطلعنا على فندق اللاعبين علشان أضرب ميدو، لكن حظه الحلو إنه بعد الماتش ما راحش الفندق".

وأكد كريم أن علاقته بميدو قوية، قائلًا: "ميدو صاحبي جدًا من زمان، لكن الموقف ده عصّبني فوق ما تتخيلوا".

وجدير بالذكر أن الواقعة الشهيرة بين ميدو وحسن شحاتة أثارت ضجة واسعة آنذاك، بعدما أبدى ميدو اعتراضه الصريح على قرار استبداله في اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، وتأهله إلى النهائي، ثم التتويج باللقب. وكان أبرز مشاهد المباراة لحظة احتضان ميدو للمدير الفني حسن شحاتة عقب الفوز، في لقطة تصالحت فيها المشاعر أمام ملايين المشاهدين.