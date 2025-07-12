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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف مصير أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
ميرنا محمود

كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد  مصير الاعب  أحمد عبدالقادر مع الأهلي  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد: فرص استمرار أحمد عبدالقادر مع الأهلي ضعيفة، والنادي يقترب من بيعه لـ سيراميكا كليوباترا مقابل 20 مليون جنيه، بعد رفض عرض الحزم السعودي لضعف المقابل المادي

لا تزال مرحلة التصفية مستمرة في النادي الأهلي؛ بهدف التخلص من اللاعبين الذين لا يحتاج إليهم الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، بسبب طريقة لعبه؛ لإفراغ مكان للصفقات الجديدة التي يستمر الأهلي في إبرامها لتدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاج إليها المدرب.

علي الجانب الاخر ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء، تفيد بإبلاغ ريبيرو لإدارة الأهلي بقراره، بشأن حراسة المرمى، بموافقته الرسمية على رحيل محمد الشناوي في الميركاتو الصيفي، مع الاعتماد الكامل على مصطفى شوبير كحارس أول للفريق الموسم المقبل.


وزاد الأمر بالتأكيد، على عدم اقتناع ريبيرو بأداء الشناوي في كأس العالم للأندية، ورؤيته بحاجة الفريق لحارس شاب قادر على بناء اللعب من الخلف والانخراط في فكر “الفوتبول الحديث”، وهو ما وجده في مصطفى شوبير، الذي نال إعجاب المدير الفني بفضل تطوره الكبير وثباته في المباريات الحاسمة، مما جعله الخيار الأول لدى الجهاز الفني.

احمد عبد القادر الاهلي مصير أحمد عبد القادر

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