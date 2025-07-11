كريم رمزي: علي معلول يدرس عروضًا من الخليج وتونس بعد مغادرة الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي أن النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، بدأ دراسة عدد من العروض الخليجية والتونسية تمهيدًا للانتقال إلى نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال رمزي إن معلول استلم مؤخرًا جميع مستحقاته المالية من النادي الأهلي، مما يفتح الباب أمام رحيله بعد سنوات قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

وأوضح أن اللاعب يفاضل حاليًا بين أكثر من عرض، سواء من أندية تونسية ترغب في استعادته، أو فرق خليجية تسعى لضمه مستفيدة من خبرته الكبيرة على المستوى القاري والدولي