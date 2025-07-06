إعلامي يكشف عن وجهة علي معلول الجديدة

كشف الإعلامي فتح الله زيدان، عن وجهة علي معلول والعروض المقدمة له عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتح الله زيدان: "علي معلول تلقي رسميًا عدة عروض ملموسة من أندية خليجية أبرزها في السعودية و قطر ضمن فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ، مع احتمالية العودة لفريقه السابق الصفاقسي".

وتحيط حالة من الغموض حول مستقبل النجم التونسي علي معلول، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، والاستقرار على عدم تجديده.

ولم تتضح بعد الوجهة المقبلة للظهير الأيسر التونسي، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي، استطلع رأي إدارة المصري، بشأن إمكانية ضم علي معلول.

الكوكي يعرف إمكانات علي معلول جيدًا، وسبق له تدريب نجم الأهلي السابق، في صفوف الصفاقسي التونسي.