الطيب يعلق على رحيل وسام ابو علي ويطالب بعودة معلول

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة لـ مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن ملف الراحلين عن المارد الأحمر في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وطالبهم بعدم التفريط في نجم الفريق وسام أبو علي.

وكتب أحمد الطيب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "حافظوا على وسام أبو علي!! في حضرة زيزو ومحمد بن رمضان وإعادة قيد علي معلول كظهير جناح سينفجر وسام و سيصل سعره إلى 20 مليون دولار".

وترددت أنباء تفيد بأن وسام أبو علي تلقى عروضًا خارجية مغرية للرحيل عن المارد الأحمر، والنادي الأهلي في صدد التفكير في بيع اللاعب حال الوصول لمبلغ مالي معين.

وواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، جذب الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وفقًا لما أعلنته شبكة "DAZN" الناقلة الرسمية للبطولة.



وجاء اختيار أبو على بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، حيث سجّل ثلاثة أهداف "هاتريك" بتنوع لافت بين التسديد بالرأس والقدمين، ليساهم في تعادل مثير بنتيجة 4-4، في واحدة من أقوى مباريات الجولة ضمن المجموعة الأولى.



ولم يكن أبو علي الممثل العربي الوحيد في التشكيل، إذ شهد أيضًا تواجد الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، تقديرًا لما قدمه خلال مباريات الجولة.





