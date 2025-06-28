قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%
ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب
ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً
مصر تستضيف أول اجتماع رسمي لمجموعة العشرين مطلع سبتمبر المقبل
أخبار العالم | ترامب يهدد بضرب إيران مجددا.. ويلمح إلى وقف إطلاق نار قريب في غزة.. وإسرائيل تقصف خان يونس
نشرة المرأة والمنوعات| وصفة سهلة لـ الإمساك وحركة الأمعاء.. حظك اليوم.. فوائد تناول شوربة الكوارع أسبوعيا
9 ملايين دولار.. إعلامي يطرح سؤالا لجماهير الأهلي بشأن احتراف لاعب
ماذا حرم في شهر محرم الهجري؟.. 3 أفعال الوقوع فيها سهل
قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يوليو 2025
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا سيمتحن الطلاب غداً ؟
أفضل دعاء لضحايا حادث المنوفية.. 7 كلمات تفرش قبورهن بفراش الجنة
أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 ملايين دولار.. إعلامي يطرح سؤالا لجماهير الأهلي بشأن احتراف لاعب

وسام أبو علي
وسام أبو علي
ميرنا محمود

طرح الإعلامي عمرو الدرديري  سؤالا لجماهير الأهلي بشأن عروض احتراف وسام أبو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
 

و كتب الدرديري:بعد عرض 9 مليون دولار لوسام ابو علي،هل يستمر مع الأهلي ولا لا؟

وواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، جذب الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وفقًا لما أعلنته شبكة "DAZN" الناقلة الرسمية للبطولة.


وجاء اختيار أبو علي بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، حيث سجّل ثلاثة أهداف "هاتريك" بتنوع لافت بين التسديد بالرأس والقدمين، ليساهم في تعادل مثير بنتيجة 4-4، في واحدة من أقوى مباريات الجولة ضمن المجموعة الأولى.


ولم يكن أبو علي الممثل العربي الوحيد في التشكيل، إذ شهد أيضًا تواجد الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، تقديرًا لما قدمه خلال مباريات الجولة.

وسام ابو علي الاهلي احتراف وسام ابو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

زيادة المرتبات

ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟

نعش الضحايا

ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

صور الضحايا

ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

دفن الضحايا

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

ترشيحاتنا

صاروخ حوثي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثي من اليمن

ترامب

ترامب: سنعمل على حل النزاع مع كوريا الشمالية وعلاقتي مع كيم جونج أون جيدة

إيران وإسرائيل

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران لم تعد دولة نووية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| وصفة سهلة لـ الإمساك وحركة الأمعاء.. حظك اليوم.. فوائد تناول شوربة الكوارع أسبوعيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد