وسام أبو علي يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثالثة بمونديال الأندية

واصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، جذب الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وفقًا لما أعلنته شبكة "DAZN" الناقلة الرسمية للبطولة.

هاتريك تاريخي لوسام أبو علي أمام بورتو

وجاء اختيار أبو علي بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال مواجهة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، حيث سجّل ثلاثة أهداف "هاتريك" بتنوع لافت بين التسديد بالرأس والقدمين، ليساهم في تعادل مثير بنتيجة 4-4، في واحدة من أقوى مباريات الجولة ضمن المجموعة الأولى.

ولم يكن أبو علي الممثل العربي الوحيد في التشكيل، إذ شهد أيضًا تواجد الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، تقديرًا لما قدمه خلال مباريات الجولة.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات

حراسة المرمى: ناثان كايل جارو (أوكلاند سيتي)

خط الدفاع: خافي جالان (أتلتيكو مدريد) – أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – دانيلو (فلامنجو) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

خط الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي) – ماتياس بالاسيوس (العين) – سافينيو (مانشستر سيتي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

خط الهجوم: وسام أبو علي (الأهلي) – جيرمان بيرتيرام (مونتيري)