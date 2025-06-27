موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025-2026

بعد سنوات من التخبط بشأن مواعيد انطلاق الدوري المصري، نجحت رابطة الأندية في معالجة أزمة بداية ونهاية البطولة، ليبدأ الموسم الجديد 2025-2026 رسميًا في أغسطس وينتهي في مايو مثل كل الدوريات.

ورغم أن رابطة الأندية عالجت أزمة مواعيد بداية وانتهاء المسابقة، إلا أن إلغاء الهبوط ولعب الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقًا بمثابة أزمة جديدة تحتاج معالجتها لأكثر من موسم.

موعد بداية ونهاية الموسم الجديد

حددت رابطة الأندية 8 أغسطس 2025، في محاولة لتوفير الفرصة أمام اللاعبين لخوض 3 إلى 4 جولات قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، استعدادًا لاستكمال تصفيات إفريقيا كأس العالم 2026.

وتختتم بطولة الدوري في مايو 2026، في خطوة تهدف إلى مواكبة جدول الدوريات الأوروبية الكبرى، وضمان انتظام المسابقة.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.