مش عاوزله الخير أوي| تصريح مثير من أحمد مرتضى منصور يخص الأهلي

علّق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على تصريحات أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط الحالية بالنادي، بالإضافة إلى الجدل القائم حول الأهلي.

وخلال ظهوره في بودكاست على منصة "يوتيوب"، قال أحمد مرتضى:"تصريحات ميدو ورد سيد عبدالحفيظ؟ أكيد أنا زملكاوي، وغيران، وكان نفسي أروح كأس العالم للأندية، وأنا كنت أول واحد ناديه وصل لكأس العالم واتلغى."

وأضاف:"فطبيعي كزملكاوي مش هكون عايز الخير أوي للأهلي، فممكن أقطّع، بس مش لدرجة 'مقطّع كده'."

وتابع:"أنا مش من النوع ده، وبشوف إن التقطيع والنشر بالشكل ده شيء سيئ وممكن يؤدي إلى فتنة."