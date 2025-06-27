وسام أبو علي يتسوق بأمريكا بعد خروج الأهلي من مونديال الأندية

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر وسام أبو علي بإطلالة كاجوال من أمريكا اثناء التسوق عقب خروج الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية.

وسام أبو علي

وسام أبو علي من امريكا

عروض عربية وأمريكية للمهاجم الفلسطيني

ووفقًا لتقارير صحفية قطرية، فإن وسام أبو علي تلقى عرضين رسميين من نادي العربي القطري ونادي نيويورك ريدبولز الأمريكي، الذي قدّم عرضًا ماليًا وصلت قيمته إلى 6 ملايين دولار، في ظل المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب خلال مشاركته الأخيرة مع الأهلي في البطولة العالمية.

من جانبها، أوضحت قناة الأهلي أن الإدارة لم تحسم موقفها بعد، لكنها تدرس جميع العروض المقدمة بعناية، خاصة من الناحية المالية، مشيرة إلى أن النادي قد يوافق على رحيل اللاعب إذا كان العرض المقدم يليق باسم الأهلي ويُحقق فائدة فنية ومادية للنادي.

شرط أساسي للموافقة على الرحيل

وأكد التقرير أن أحد الشروط الرئيسية للموافقة على مغادرة وسام أبو علي هو التعاقد مع بديل على نفس المستوى لضمان استمرار القوة الهجومية للفريق، فيما قد تُرفض العروض في حال عدم توافر عرض مناسب ماليًا أو غياب البديل المؤهل لتعويض اللاعب الفلسطيني.

ويُعد وسام أبو علي من أبرز نجوم الأهلي في مونديال الأندية، بعد تسجيله "هاتريك" تاريخي أمام بورتو، ما جعله محط أنظار عدة أندية في الداخل والخارج.