الشعبية الأعلى .. ميسي يتفوق على الدوري الإنجليزي | تفاصيل

تسبب ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي في استقطاب متابعين كثيرين لبطولة كأس العالم للأندية، بحيث تخطت مشاهداته التلفزيونية الأمريكية تلك التي حظي بها الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الذي انتهى مؤخرًا.

بلغ متوسط مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية باللغة الإنجليزية على قنوات TNT Sports TNT وTBS 360,000 مشاهد حتى يوم الأربعاء، وذلك وفقًا لـ شبكةSports Media Watch. ومجلة Sports Business Journal، في المقابل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحظى بشعبية واسعة، استقطب 394,000 مشاهد لكل مباراة على شبكة USA Network في موسم 2024-2025.

تُبثّ شبكة TNT Sports عددًا قليلًا فقط من مباريات كأس العالم للأندية، حيث تتوفر جميع المباريات على DAZN.

شهدت ثلاث من أفضل سبع مباريات باللغة الإنجليزية على TNT Sports مباراة إنتر ميامي، حيث تابعها 676,000 متفرج لمشاهدة تعادل الفريق المنتمي للدوري الأمريكي لكرة القدم 2-2 مع بالميراس البرازيلي يوم الاثنين. وجذبت مباريات ميامي نسبة مشاهدة أكبر على البث باللغة الإسبانية.

تعادل إنتر ميامي بدون أهداف مع الأهلي المصري (371,000 متفرج)، ثم حقق فوزًا مفاجئًا 2-1 على بورتو البرتغالي (349,000 متفرج) قبل مواجهته مع بالميراس.

سمحت هذه النتائج لميسي ورفاقه باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، مما يمهد الطريق لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ 16، والتي من المتوقع أن تكون ذات تقييم هائل.

ستُقام مباراة الأحد في أتلانتا بين ميسي والفريق الذي مثله قبل قدومه إلى ميامي. وباريس سان جيرمان هو بطل دوري أبطال أوروبا، البطولة القارية الأعرق للأندية.

ووفقًا لموقع سبورتس ميديا ووتش، استقطبت مباراة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) يوم الأحد بين منتخب الولايات المتحدة وهايتي جمهورًا بلغ 1.2 مليون مشاهد على قناة فوكس. وفازت الولايات المتحدة بنتيجة 2-1 لتتصدر مجموعتها، وتتأهل إلى ربع النهائي يوم الأحد ضد كوستاريكا في مينيابوليس.