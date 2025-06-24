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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يخطط لصفقة تاريخية: تحركات جادة للتعاقد مع ليونيل ميسي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
حمزة شعيب

تشهد أروقة نادي الهلال السعودي تحركات مكثفة خلال الساعات الأخيرة في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقة استثنائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، دائرة اهتمامات إدارة "الزعيم" بشكل جاد مع اقتراب فتح باب التفاوض.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، فقد بدأت إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل في إجراء اتصالات مباشرة مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، مستغلة تواجد الطرفين حالياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ما يسهل إمكانية عقد اجتماع وجهاً لوجه بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، مع تزايد التكهنات حول مستقبل ميسي مع نادي إنتر ميامي، لا سيما بعد التقارير التي أشارت إلى تفكيره في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الأمريكي، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وفي مقدمتها الهلال الساعي لإبرام صفقة من العيار الثقيل تعزز مكانته قارياً ودولياً.

ويتزامن وجود رئيس الهلال في الولايات المتحدة مع متابعة بعثة الفريق خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يستعد الفريق لمواجهة مرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

 وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة كونها قد تحدد بشكل كبير ملامح مشوار الهلال في البطولة العالمية.

ووفقاً لجريدة اليوم السعودية، فإن الهلال يراهن على عدة عوامل لإقناع ميسي بالانتقال إلى صفوفه، أبرزها المشروع الرياضي الطموح للنادي والدعم المالي الكبير الذي يحظى به من خلال مشروع الاستثمار الرياضي الضخم الذي أطلقته المملكة في إطار رؤية 2030، والذي أتاح للأندية السعودية استقطاب أبرز النجوم العالميين في السنوات الأخيرة.

ليونيل ميسي الهلال السعودي دوري روشن

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