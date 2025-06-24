عقوبات مالية علي لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس العالم للأندية

اتخذ مسؤولي النادي الأهلي قراراً، بتوقيع عقوبات مالية علي لاعبي الفريق الأول وذلك بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية دون تحقيق أي فوز.

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

وذكر أحمد حسن نجم منتخب مصر عبر صفحته علي فيسبوك، وفقا لمصدر بنادي الأهلي، سيتم توقيع عقوبات علي لاعبي النادي الأهلي وذلك بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية 2025 دون التأهل لدور الـ 16 وعدم تحقيق أي فوز خلال مرحلة المجموعات..

وسجل النادي الأهلي المصري مشاركته التاسعة تاريخياً في بطولة كأس العالم للأندية، بمسماها الجديد والقديم، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار للمرة الرابعة خلال هذه المشاركات.