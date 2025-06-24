بعد الخروج من كأس العالم للأندية ماذا يحتاج الأهلي؟

ودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

إحصائية سلبية بعد تعادل الأهلي مع بورتو

وسجل النادي الأهلي المصري مشاركته التاسعة تاريخياً في بطولة كأس العالم للأندية، بمسماها الجديد والقديم، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار للمرة الرابعة خلال هذه المشاركات.

عناصر أساسية وتألق كبير

وشهدت البطولة هذا الموسم تألق كبير وتثبيت أقدام للعديد من العناصر المضافة حديثاً للفريق علي رأسهم محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج العائد من تجربة إحتراف في الدوري السعودي.

كما شهدت البطولة ايضا أداء جيد من الوافد الجديد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي حيث تسبب في ركلتي جزاء خلال المباريات الثلاثة للفريق الأحمر.

ماذا يحتاج الأهلي بعد الخروج من كأس العالم للأندية؟

ويحتاج الأهلي لتدعيم في الجبهة اليسري ويتردد مؤخرا اقتراب محمد شكري لاعب سيراميكا كيلوباترا كما يحتاج الأهلي لتدعيم في الجبهة اليمني وذلك في ظل تراجع أداء محمد هاني مؤخرا.

ويحتاج الأهلي لتدعيم خط الدفاع خاصة في ظل رحيل رامي ربيعة وقبله محمد عبد المنعم.