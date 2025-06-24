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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون إدوارد يصدم لاعبي الزمالك.. مفيش رحيل مجانا

جون إدوارد
جون إدوارد
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بدأ سياسته الجديدة مع جميع لاعبي الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا، ومسئولا عن ملف كرة القدم بالكامل في المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن جون إدوارد، أخطر جميع لاعبي الزمالك، برفض الرحيل بشكل مجاني، والحصول على الاستغناء دون استفادة النادي ماديا.

وقال إن جون علم أن هناك بعض اللاعبين اتفقوا مع أندية للرحيل بشكل مجاني، بعد تأكد رحيلهم بشكل رسمي وعدم احتياج النادي لهم، لعدم مشاركتهم في الفترة الماضية.

وأضاف أن جون لديه سياسة محددة نقلها لمجلس الإدارة، هي عدم رحيل أي لاعب بشكل مجاني، خاصة أن النادي تعاقد معه بمقابل مادي، أو الاستفادة منه بالدخول ضمن الصفقات التبادلية التي يحتاجها النادي لتقليل المقابل المادي.

ويسعى جون إدوارد لفرض السرية التامة على تحركاته في المرحلة الجارية، من أجل التعاقدات الجديدة، وحسم ملف الراحلين، مشيرًا إلى أن معظم أعضاء مجلس الإدارة، ليس لديهم أي معلومات بشأن فريق الكرة.

مصير حسام أشرف مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام أشرف، مهاجم فريق الكرة الأول، بدأ في البحث عن عروض للرحيل عن صفوف البيت الأبيض، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، في ظل ابتعاده عن الحسابات الهجومية للفريق.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد”، أن حسام أشرف بدأ في البحث عن نادٍ للعب بين صفوفه الموسم المقبل، وأنه يسعى عبر وكلاء اللاعبين لاختيار نادٍ مناسب يضمن فيه المشاركة أساسيا.

ويترقب حسام أشرف حسم مصيره مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الفريق فى تدعيم مركز الهجوم بعنصر أجنبى جديد.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، استقر على عدم التفريط في أي لاعب مجانا.

وينتظر حسام أشرف حسم مصيره مع الزمالك، لا سيما أن اللاعب طلب فى وقت سابق الخروج من القلعة البيضاء بشكل نهائى وعدم تجديد إعارته، وذلك فى الوقت الذى لم يكن يشارك فيه مع الفريق.

وينتهي تعاقد حسام أشرف، صاحب الـ 24 عاماً، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

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