مصدر.. دونجا يقترب من الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مسئول بالزمالك عن محاولاتهم لتسويق نبيل عماد دونجا لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، سواء بيع أو إعارة، فى الوقت الذى يقوم فيه اللاعب بتسويق نفسه بالفعل عن طريق وكيل لاعبين.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد”: “أن إدارة الزمالك بدأت في تسويق اللاعب بناءً على توصية من لجنة التخطيط التى لا ترغب في استمرار دونجا، على أن يتم تسويقه أو الاستغناء عنه بالتنسيق مع جون إدوارد المديرالرياضى”.

كما اتخذ دونجا خطوة فى مصيره مع الزمالك، حيث طلب من أحد وكلاء اللاعبين البحث عن عرض للرحيل عن الأبيض الفترة المقبلة.

وينتهى عقد دنجا مع الزمالك الموسم المقبل، ولم تسعى إدارة النادى أو لجنة التخطيط لعقد أي جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد للفريق مبكرا، مثلما حدث خلال الأيام الماضية مع غيره من اللاعبين.

مصير حسام أشرف مع الزمالك

وفي سياق أخر.. كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام أشرف مهاجم فريق الكرة الأول بدأ في البحث عن عروض للرحيل عن صفوف البيت الأبيض، ذلك خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل ابتعاده عن الحسابات الهجومية للفريق.

وأكد المصدر لـ “ صدي البلد”، أن حسام أشرف بدأ في البحث عن نادي للعب بين صفوفه الموسم المقبل، وأنه يسعى عبر وكلاء اللاعبين لإختيار نادي مناسب يضمن فيه المشاركة أساسيا.

ويترقب حسام أشرف حسم مصيره مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الفريق فى تدعيم مركز الهجوم بعنصر أجنبى جديد.



ويذكر أن مجلس أدراة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إستقرت على عدم التفريط في إي لاعب مجانا.

وينتظر حسام أشرف حسم مصيره مع الزمالك، لاسيما أن اللاعب طلب فى وقت سابق الخروج من القلعة البيضاء بشكل نهائى وعدم تجديد إعارته، وذلك فى الوقت الذى لم يكن يشارك فيه مع الفريق.



وينتهي تعاقد حسام أشرف، صاحب الـ 24 عاماً، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.