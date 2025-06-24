يبحث عن عرض للرحيل.. حسام أشرف يترقب حسم مصيره مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام أشرف مهاجم فريق الكرة الأول بدأ في البحث عن عروض للرحيل عن صفوف البيت الأبيض، ذلك خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل ابتعاده عن الحسابات الهجومية للفريق.

وأكد المصدر لـ “ صدي البلد”، أن حسام أشرف بدأ في البحث عن نادي للعب بين صفوفه الموسم المقبل، وأنه يسعى عبر وكلاء اللاعبين لإختيار نادي مناسب يضمن فيه المشاركة أساسيا.

ويترقب حسام أشرف حسم مصيره مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الفريق فى تدعيم مركز الهجوم بعنصر أجنبى جديد.



ويذكر أن مجلس أدراة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إستقرت على عدم التفريط في إي لاعب مجانا.

وينتظر حسام أشرف حسم مصيره مع الزمالك، لاسيما أن اللاعب طلب فى وقت سابق الخروج من القلعة البيضاء بشكل نهائى وعدم تجديد إعارته، وذلك فى الوقت الذى لم يكن يشارك فيه مع الفريق.



وينتهي تعاقد حسام أشرف، صاحب الـ 24 عاماً، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.