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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون إدوارد يغربل الصفقات فى الزمالك.. ويسعى لفرض السرية التامة

جون إدوارد
جون إدوارد
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد بالقلعة البيضاء، يسعى لفرض السرية التامة على تحركاته في المرحلة الجارية، من أجل التعاقدات الجديدة، وحسم ملف الراحلين، مشيرًا إلى أن معظم أعضاء مجلس الإدارة، ليس لديهم أي معلومات بشأن فريق الكرة.

رحيل اللاعبين الأجانب من الزمالك

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد": “حمزة المثلوثي يأتي من ضمن الراحلين عن البيت الأبيض بسبب انتهاء عقده ولم يتم تجديده حتي، والزمالك سيضحى بأي أجنبي في سبيل تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال الميركاتو الصيفي”.

وأضاف: “التونسي أحمد الجفالي والمدافع المغربي صلاح الدين مصدق سوف تتم إعارتهما”.

وأشار إلى أن سيف الدين الجزيري وضع شرطا للرحيل، وهو الحصول على مستحقاته المتبقية من عقده كاملة، وتبلغ مستحقات المهاجم التونسي 2 مليون و100 ألف دولار، وهي قيمة التعاقد بين اللاعب والنادي في العقد الممتد حتى 2027.

استمرار بنتايج مع الزمالك

وذكر المصدر أن المغربي محمود بنتايج، ظهير أيسر الزمالك، هو الأجنبي الوحيد الذي سيكمل مسيرته بشكل رسمي مع الفريق بالموسم الجديد، والنادي يريد ضم جناحين أجنبيين، مشيرًا إلى أن الثنائي صلاح مصدق وسيف الجزيري من الأسماء المرشحة بقوة للرحيل، حال وصول عروض مناسبة.

 تسوية نبيل عماد دونجا

في السياق نفسه، كشف مصدر مسئول بالزمالك عن محاولاتهم لتسويق نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق، للرحيل عن الفريق، سواء بيع أو إعارة، فى الوقت الذى يقوم فيه اللاعب بتسويق نفسه بالفعل عن طريق وكيل لاعبين.

وأكد المصدر لـ“صدى البلد” أن إدارة الزمالك بدأت في تسويق اللاعب بناءً على توصية من لجنة التخطيط التى لا ترغب في استمرار دونجا، على أن يتم تسويقه أو الاستغناء عنه بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضى.

كما اتخذ دونجا خطوة فى مصيره مع الزمالك، حيث طلب من أحد وكلاء اللاعبين البحث عن عرض للرحيل عن الأبيض الفترة المقبلة.

وينتهى عقد دنجا مع الزمالك الموسم المقبل، ولم تسع إدارة النادى أو لجنة التخطيط لعقد أي جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد للفريق مبكرا، مثلما حدث خلال الأيام الماضية مع غيره من اللاعبين.

سيف الدين الجزيري نادي الزمالك حمزة المثلوثي محمود بنتايج

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