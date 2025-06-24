لماذا يتمسك الجزيرى بالاستمرار في الزمالك؟.. مصدر يكشف السر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك سبب تمسك سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاستمرار مع الفريق ورفض الخروج للإعارة في الصيف.

وقال المصدر لـ صدي البلد: “إن الجزيرى عقده مستمر مع الزمالك موسمين قادمين، ويسعى أن يكون الهداف الأجنبي التاريخى للزمالك، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 44 مع الفريق متخطيا رقم بن شرقى لاعب الفريق السابق، الذى سجل مع الأبيض 43 هدفا”.

وأضاف المصدر: “أن الجزيرى يسعى لتسجيل المزيد من الأهداف في الموسم الجديد مع الفريق، خاصة أنه حال تسجيل 4 أهداف أخرى مع الزمالك سيكسر رقم اليمنى على محسن لاعب الفريق السابق و الذى سجل 47 هدف خلال مشواره مع الأبيض”.

ويتربع اليمنى على محسن على عرش قائمة هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفًا، ويأتي في المركز الثاني سيف الجزيرى 44 هدفا، وفى المركز الثالث المغربي أشرف بن شرقي برصيد 43 هدفًا، المركز الرابع السودانى عمر النور برصيد 35 هدفًا.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك للوصول إلى اتفاق مع التونسى سيف الجزيري بشأن الرحيل عن الفريق بتسويقه وإعارته، مع تجنب فسخ التعاقد مع اللاعب، خاصة وان عقده مستمر مع الأبيض موسمين آخرين وفقا للعقد الجديد الذى وقع عليه اللاعب بعد أزمته الأخيرة مع المجلس والخاصة بمستحقاته.

وعقد الزمالك جلسات مع اللاعب وقتها، ووافق الجزيرى على جدولة مستحقاته وتسلم المبالغ المستحقة له في المواعيد التي حددها مجلس إدارة النادي.

ويدرس مسئولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسويق سيف الجزيري، وإعارته خلال الانتقالات الصيفية، تحسبا للتعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم صفوف الأبيض.

ويخشى الزمالك فسخ العقد مع الجزيرى فى ظل وجود شرط جزائي في عقد اللاعب والذي يصل إلى 2 مليون دولار، وهو مبلغ كبير على النادى فى الفترة الحالية فى ظل رغبة الزمالك إبرام صفقات جديدة وكذلك التعاقد مع مدير فنى أجنبى بالإضافة إلى تجديد وتمديد عقود بعض اللاعبين بالفريق.