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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الفرق المتأهلة والمغادرة لكأس العالم للأندية حتي الآن

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
حمزة شعيب

 

تواصلت الإثارة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع نهاية معظم جولات دور المجموعات، حيث حُسمت العديد من المقاعد المؤهلة للدور الثاني، في المقابل ودعت 11 فريقاً المنافسة رسمياً.

11 فريقاً خارج بطولة كأس العالم للأندية

مع نهاية الجولة الثانية والثالثة في بعض المجموعات، تأكد خروج 11 نادياً من البطولة وهم:

  1. الأهلي المصري
  2. الوداد المغربي
  3. العين الإماراتي
  4. أتلتيكو مدريد الإسباني
  5. بورتو البرتغالي
  6. لوس أنجلوس الأمريكي
  7. سياتل ساوندرز الأمريكي
  8. أوراوا ريد الياباني
  9. أوكلاند سيتي النيوزيلندي
  10. أولسان هيونداي الكوري الجنوبي
  11. باتشوكا المكسيكي

جاء خروج الأهلي المصري مخيباً بعد التعادل في الجولة الأخيرة، لينهي مشواره في دور المجموعات بنقطتين فقط دون أي انتصار، ليسجل مشاركته التاسعة في البطولة لكنه يفشل للمرة الرابعة في تحقيق أي فوز.

الفرق المتأهلة في كأس العالم للأندية

مع اقتراب نهاية دور المجموعات، تأهلت الفرق التالية للدور المقبل:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي

المجموعة السابعة: يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي

المجموعة الثامنة لم تحسم 

بينما لا تزال المجموعات الخامسة والسادسة والثامنة في انتظار الحسم بالجولة الأخيرة.

نظام البطولة في نسختها الجديدة

تُقام البطولة هذا العام لأول مرة بالنظام الموسع المشابه لكأس العالم للمنتخبات، حيث تضم 32 فريقاً موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية

كأس العالم للأندية الفرق المتأهلة من مرحلة المجموعات مانشستر سيتي الأهلي باريس سان جيرمان

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