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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يغري أوسيمين بعقد ضخم قيمته 160 مليون يورو

أوسيمين
أوسيمين
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل العرض الضخم الذي تقدم به نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، والمعار حاليًا إلى جلطة سراي التركي، في إطار سعي "الزعيم" لتعزيز صفوفه بأسماء لامعة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، فإن العرض الرسمي المقدم من الهلال ينص على منح أوسيمين راتبًا سنويًا يبلغ 40 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لموسم رابع، لتصل قيمة العقد إلى 160 مليون يورو، في واحدة من أغلى الصفقات المطروحة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ورغم هذا الإغراء المالي الكبير، أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يمنح موافقته النهائية، مستشهدة بمحاولات سابقة قام بها الهلال قبل انطلاق كأس العالم للأندية، لكنها قوبلت بالرفض من أوسيمين، الذي أبدى رغبته الواضحة في الاستمرار داخل الدوريات الأوروبية.

ويخوض أوسيمين حاليًا تجربة ناجحة على سبيل الإعارة مع نادي جلطة سراي التركي، حيث تألق بشكل لافت هذا الموسم، مسجلًا 26 هدفًا في الدوري المحلي، إلى جانب 11 هدفًا في بطولتي الدوري الأوروبي وكأس تركيا، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى في أوروبا.

في السياق ذاته، تقدم جلطة سراي بعرض رسمي لضم المهاجم النيجيري بشكل نهائي من نابولي، بلغت قيمته 15 مليون يورو سنويًا لمدة أربع سنوات، في محاولة للحفاظ على أحد أبرز نجوم الموسم، والذي كان له دور محوري في تتويج الفريق بالدوري التركي وتحقيق إنجازات محلية وقارية.

يأتي العرض السعودي في وقت يشهد تصاعدًا في المنافسة بين أندية الشرق الأوسط وأندية القارة العجوز، مع سعي الأندية الخليجية إلى استقطاب لاعبين من الصف الأول عبر عروض مالية فلكية، مقابل تمسك بعض النجوم بالطموح الرياضي والتواجد في دوريات ذات منافسة فنية أقوى.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة بشأن مستقبل أوسيمين، في ظل الاهتمام السعودي المستمر، والرغبة الأوروبية في استقطابه بعد موسمه الاستثنائي، وسط تأكيدات من مصادر مقربة أن اللاعب سيحسم قراره النهائي عقب انتهاء التزاماته الدولية مع منتخب نيجيريا.

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