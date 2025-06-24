شوبير: كثيرون سعداء بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية.. وآخرون ربنا يشفيهم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أشادوا بمستوى النادي الأهلي أمام بوروتو في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "كثيرون سعداء بأداء وشكل الأهلي في كأس العالم للأندية والروح الجميلة، وهناك بعض الناس ربنا يشفيهم ويهديهم ويهدي الجميع، يكونون سعداء بعدم تحقيق فريق مصري الفوز".

وتابع: "لكن أنا أنقل ردود أفعال الناس في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مباراة بورتو، الجميع قال أن الأهلي فريق أوروبي، وما شاهدناه في الملعب أمر غير طبيعي، وبالتالي الأهلي ترك انطباعًا رائعًا في المونديال".



وختم: "كبار المسؤولين الذين حضروا المباراة، كانوا يتمنون فوز الأهلي لأنه يستحق، فريق يتقدم في النتيجة 4 مرات أمام خصم هو الأكثر حصولًا على الدوري البرتغالي وأكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات، وسبق وفاز بدوري أبطال أوروبا".



وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.