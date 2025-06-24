رد ناري من أحمد بلال على تصريحات ميدو بشأن لاعبي الأهلي

رد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، على تصريح أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الذي وصف لاعبي الأهلي بأنهم لا يمتلكون أساسيات كرة القدم.

وقال بلال في منشور ساخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بورتو تعادل مع الاهلي بصعوبة جداً ولعيبة الاهلي معندهاش اساسيات الكوره، تخيل يا مؤمن لو لعيبة الاهلي عندها الأساسيات كان ايه اللي حصل قول يا ستموني قول".

كان ميدو قال في تصريحات سابقة ببرنامج "دورينا غير": "صدق أو لا تصدق، أنا رجل زملكاوي ولكن أنا كراجل مصري وراجل محب للكرة المصرية كنت قاعد بتفرج على المباراة زعلان جدًا جدًا، لأن الموضوع أكبر بكتير من أهلي وزمالك، لأن بالنسبالي ده أحسن فريق في مصر".

وأضاف: "مفروض اللعيبة تقدم مردود أفضل من كده بكتير حتى لو هتخسر المباراة، النهاردة أنا أسف إني أكون بتابع ماتش لفريق عنده تاريخ كبير زي الأهلي، ويكون كل اللعيبة في الملعب بلا استثناء مش عارفين يعملوا أساسيات الكورة! الاستلام والتسلم والوقوف في الكورة الثابتة والتحركات، الأساسيات بتاعة الكورة مش عارف تعملها! فده كرجل مصري محب للكرة المصرية ازعل وأحزن على اللي وصلتله الكرة المصرية".