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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: للمرة الرابعة تاريخياً الأهلي لا يحقق فوزًا في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن وجود النادي الأهلي للمرة الرابعة تاريخياً يشارك في كأس العالم للأندية .

وكتب عمرو الدردير :"للمرة الرابعة تاريخياً الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية سواء بالمسمى القديم أو الجديد ولا يحقق أي فوز في البطولة

‏-2005 
‏-2008
‏-2013
‏-2025".

وأضاف :"‏الأهلي يستقبل ثالث أعلى معدل أهداف في تاريخ مشاركاته في البطولة 6 أهداف بعد نسخه 2013 الذي استقبل فيها 7 أهداف وبعد نسخه 2022 الذي استقبل فيها 8 أهداف ".

‏وختم :"ويصبح أكثر فريق استقبالا للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية بالمسمى القديم والجديد 45 هدف".


وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة  4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي
تقدم النادي الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وتبادل تريزيجيه وزيزو التسديدات على مرمى بورتو لكن بدون إتقان أمام المرمى.

وحصل زيزو على ركلة جزاء سددها وسام أبو علي في مرمى بورتو البرتغالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني تسجيل 3 أهداف سريعة وفي أقل من دقيقتين

وسجل ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

الناقد الرياضي عمرو الدردير الأهلي كأس العالم للأندية

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