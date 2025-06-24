بعد الخروج من كأس العالم.. صبري فواز يختار 7 لاعبين من الأهلي يستحقون التقدير

كشف الفنان صبري فواز عن دعمه الكامل للنادي الأهلي، عقب مشاركتهم الأخيرة في كأس العالم مشيراً أن اللاعبين يستحقون التقدير واللعب وسط فرق كبرى.

وكتب فواز في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "هم دول.. وكمل عليهم بلاعيبة في مستواهم.. مش لاعيبة تضيع مجهودهم".

ونشر صبري فواز مجموعة من الصور التي توثق لحظات مؤثرة لبعض لاعبي الفريق خلال البطولة، في رسالة واضحة تؤكد تقديره لمستواهم الفني وجهودهم داخل الملعب، رغم أي نتيجة.

وضمت الصورة، وسام أبو علي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، أليو ديانج، محمد بن رمضان، مروان عطية، مصطفى شوبير.



وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وتبادل تريزيجيه وزيزو التسديدات على مرمى بورتو لكن بدون إتقان أمام المرمى.

وحصل زيزو على ركلة جزاء سددها وسام أبو علي في مرمى بورتو البرتغالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني تسجيل 3 أهداف سريعة وفي أقل من دقيقتين

وسجل ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.