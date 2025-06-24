رغم الخروج.. الأهلي يحقق إنجازا تاريخيا في مونديال الأندية| ما هو ؟

علي الرغم من إنهاء النادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بخروج مبكر من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز إلا أنه أصبح أول نادي يسجل 4 اهداف فى فريق أوربي فى تاريخ البطولة.

نتائج باهتة في دور المجموعات

خاض الأهلي ثلاث مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث استهل مشواره بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة قاسية على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

وفي ختام مشواره، تعادل أمام بورتو بنتيجة 4-4، ليكتفي بنقطتين فقط ويودّع البطولة من قاع الترتيب.

هجوم متأخر ودفاع هش

سجل الأهلي 4 أهداف خلال البطولة، جميعها جاءت في مباراة بورتو، بينما فشل في هز الشباك أمام إنتر ميامي وبالميراس.

في المقابل، استقبلت شباكه 6 أهداف، منها أربعة أمام بورتو وهدفان ضد بالميراس، ما يعكس خللًا واضحًا في التنظيم الدفاعي.

وسام أبو علي إنجاز تاريخي فردي

رغم الخروج، شهدت مباراة بورتو تألق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي دخل تاريخ الأهلي بتسجيله "هاتريك" ليصبح أول لاعب من صفوف القلعة الحمراء يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم للأندية.

العقدة الأوروبية مستمرة

واصل الأهلي فشله في تحقيق أي فوز على الأندية الأوروبية في تاريخه بمونديال الأندية.

وبهذه المشاركة، ارتفع عدد مواجهاته مع فرق أوروبا إلى ثلاث، بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ (0-2) في 2020، وريال مدريد (1-4) في 2022، وتعادله مع بورتو في نسخة 2025.

النادي الأهلي يصنع إنجاز تاريخي

ورغم ذلك، أصبح الأهلي أول نادٍ يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي في تاريخ البطولة.

ترتيب المجموعة الأولى

1. بالميراس (5 نقاط)

2. إنتر ميامي (5 نقاط)

3. بورتو (3 نقاط)

4. الأهلي (2 نقطة)

بذلك، تأهل كل من بالميراس وإنتر ميامي إلى دور الـ16 بعد تعادلهما 2-2 في الجولة الأخيرة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 حتى الآن

فلامنغو (البرازيل)

بوتافوغو (البرازيل)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بالميراس (البرازيل)

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)